حمادة هلال يتصدر التريند بـ«أم أحمد» .. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان حمادة هلال، مؤشرات التريند في مصر، بعد طرحة أحدث كليباته، وهي أغنية “أم أحمد” عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، الساعات الماضية.

وأحدثت أغنية “ام احمد” للفنان حمادة هلال، ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب المتابعين.

وأغنية أم احمد للفنان حمادة هلال من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والفيديو كليب من إخراج أحمد أشرف، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

وفي وقت سابق، أحيا الفنان والمطرب حمادة هلال، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، بمشاركة جمهوره ومتابعيه ونشر مقطع فيديو لها عبر حسابه الرسمي عى موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو يجمعه بوالدته في لحظاتها الاخيرة من داخل المستشفي، وعلق عليه بكلمات مؤثرة.

وكتب حمادة هلال على الفيديو: “سنة من عمرى راحت وانتى مش معايا ياامي والحمدلله راضى ‏الله يرحمك ويرحم كل اللى معاكى الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعآ ‏ويجمعنا فى الجنه مع الانبياء والشهداء والطيبين ????.. اسألكم الدعاء”.

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