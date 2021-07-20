مايا خليفة تحقق أرباح خيالية على «تيك توك».. لن تتخيل سعر الدقيقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة واسعة، أحدثتها ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة، على مواقع اتواص الاجتماعي، بفيديوهاتها المثيرة للجدل على تطبيق “تيك توك”.

وفي الساعات الماضية، نشرت مايا خليفة، مقطع فيديو مدته لم تتجاوز الـ 10 ثواني، وفاجئت الجمهور عندما ظهرت خلاله وهي تقوم بغناء مقطع من مهرجان شعبي مصري شهير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة أرباح فيديوهات مايا خليفة، حيث تصل لما يقرب من نصف مليون جنيه عبر المقطع الواحد الذي تترواح مدته بين أقل من دقيقة إلى 3 دقائق.

ووفقًا موقع «influencermarketinghub»،فإنه تصل أرباح مايا خليفة على المقطع الواحد من 15.900 دولار، حتى 26.500 دولار، أي ما يعادل 249 ألف جنيه مصري، حتى 415 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قامت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة ، بنشر مقطع فيديو قصير لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الشهير بـ «تيك توك».

حيث قامت بنشر مقطع فيديو مدته لم تتجاوز الـ 10 ثواني، وفاجئت الجمهور عندما ظهرت خلاله وهي تقوم غناء مقطع من مهرجان شعبي مصري شهير.

وظهرت مايا خلال الفيديو، وهي تغمي على أنغام مقطع من مهرجان «قلبي دق»، وهي ترتدي فستانًا صيفيًا ذو ألوان متداخلة، وفضلت ألا تسدل شعرها على كتفيها ففضلت أن تجعله ضفيرتين، ولاقى الفيديو على تفاعل الآلاف من جمهورها ومتابعيها.

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