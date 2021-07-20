ميريهان حسين تحتفل بعيد الأضحى بإطلالة مبهرة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، في إطلالة نالت إعجاب الجميع.

وعلقت ميريهان حسين على الصور وقالت : “أضحى مبارك كل سنة و انتو طيبين”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي تظهر بإطلالة صيفية جريئة حيث ارتدت كاش مايوه من قطعتين، نال إعجاب المتابعن.

كما قامت الفنانة ميريهان حسين بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام،” لتخطف الأنظار بجمالها.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي ترتدي مايوه اخضر من قطعتين، أثار جدل الجمهور.

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