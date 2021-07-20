هيفاء وهبي تهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. ومتابعون: ده العيد فرحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت هيفاء في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت وهي ترقد علي الأرض وترتدي اسكرف وفستان مكشوف ، وعلقت علي الصورة قائلة : ” عيد أضحى مبارك ” .

وسرعان ما تداول رواد الصورة عبر المواقع المختلفة، وجاءت التعليقات كالتالي: وانتي طيبة ياقمر، حبيبتنا، ده العيد فرحة بقا.

وكان طرح الفنان أكرم حسني ، والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم “لو كنت”، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع “يوتيوب”.

أغنية لو كنت

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

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