الموت يفجع الفنانة سهر الصايغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة سهر الصايغ، خبرا محزنا خلال نشر منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه خبر وفاة عمها صباح اليوم الاثنين.

وكتبت سهر الصايغ في منشورها: «البقاء والدوام لله .. توفي إلي رحمه الله اليوم عمي مهندس احمد عبد الجواد الصايغ .. اللهم ارحمه واغفرله وارزقه الجنه ..ارجو الدعاء».

وتشارك الفنانة سهر الصايغ في مسرحية المتفائل، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

وتعد اخر أعمالها الدرامية مسلسل “الطاووس” بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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