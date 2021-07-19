محمد رمضان يستعرض طائرته الخاصة في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمد رمضان ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور له من أحدث لجلسة تصوير جديدة وذلك في طيارته الخاصة، وذلك خلال حسابه الخاص من موقع التبادل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث ظهر الفنان محمد رمضان، خلال الصور التي نشرت على فيسبوك، وهو في طائرة خاصة بإطلالة مبهرة، ونالت الصور إعجاب جمهوره.

ومن ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “ثابت”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل “موسى” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

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