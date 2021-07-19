«الأطباء» تكشف ملابسات تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

كشفت نقابة الأطباء، ملابسات تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيد علي، وخاصة بعدما أثارت أنباء الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الشديد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كشف دكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيد على، عن موقف النقابة من أي طبيب في حالة ثبوت تهمة الأهمال الطبي ، وتطرق الحديث للربط بين واقعة ياسمين عبد العزيز والمذيعة إيمان الحصري التي تمر بأزمة صحية شديدة نتيجة خطأ طبي أيضًا.

مؤكدا، أن وسائل الإعلام سعت لمعرفة حقيقة ما حدث ، علما أن ثبوت تهمة الإهمال الطبي قد تصل عقوبته إلى الشطب ومنع ممارسة المهنة وربما السجن، مشيرا إلى أن الواقعتين للفنانة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري تتعلقان بطبيبين مختلفين.

ونفى عضو نقابة الأطباء، أن تكون النقابة قد نوهت عن إسم الطبيب المتسبب في حالة ياسمين عبد العزيز مؤكدًا أن هناك اجراءات عديدة تسبق إحالة الطبيب للتحقيق من بينها تقارير المستشفى وموقف أسرة المريض.

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