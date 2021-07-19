عالم أزهري يرد على ما تداول حول إصابة ياسمين عبدالعزيز بـ«السحر الأسود»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت أنباء متداولة خلال الساعات القليلة الماضية حول إصابة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بما يسمى بالسحر الأسود، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية، مساء أول أمس بعدما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي.

حيث أن هناك تكتم شديد حول العملية الجراحية التي أجرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ليظن البعض أنها وقعت في فخ “السحر الأسود، حيث جاءت مفسرة الأحلام “أسماء بدوي” لتفتح باب للدجل والشعوذة بتصريحتها التي أدلت بها عبر حسابها الشخصي الفيس بوك عن حالة الفنانة.

فقام الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، بالرد على تلك التصريحات مؤكدا أنها كذب كل هذة الأقاويل، حيث قال: ” لا يوجد سحر أسود أو أحمر أو أخضر، فلا يستطيع أحد عمل سحر لأنسان في الأشهر الحرم، كما لا يوجد سحر من الأساس رغم ذكره في القران الكريم إلاان لا يسهل أذية أحد به إلا بأمر الله”.

وتابع قائلا: ” لا يصلح أن نلقي كل مصائب الدنيا على شماعة السحر، فالفتاة أذا تأخر زواجها تقول بسبب الحسر، والشاب إذا لم يتوافق مع عمله يقول بسبب السحر، والمرأة إذا تأخر إنجابها تلقي السبب على السحر، فلا يستطيع انسان إذية غيره إلا بأذن الله عز وجل، فكل هذة الأقاويل ما هي إلا دجل وشعوذة، لكن الدين الأسلامي هو دين الحق ومن تمسك به لا يصيبه مكروه”.

وأشار عبدالعزيز النجار، إلى طريقة لحفظ النفس من الشرور، موضحا أن كثرة الأستغفار وقراءة سورة الكرسي والمعوذتين وسماع سورة البقرة بأستمرار تحفظ الأنسان وتزيد من راحة باله .

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