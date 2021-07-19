أصالة تطالب الجمهور بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز..وتعلق: «إنسانة بتشبه زينة العيد»

عدن - ياسمين عبد العظيم - فامت الفنانة المطربة أصالة ، بمطالبة الجمهور بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك خلال حسابعا الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث كتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام:، قائلة: “بهالعيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم.. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسّلامه آمين يارب العالمين”

وطالبت أصالة الجمهور بالدعاء لياسمين عبدالعزيز قائلة: أدعوا لها بهاليوم المبارك تكون مع ولادها وحبايبها بهالعيد.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتم نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة، ومن المنتظر خضوعها إلى عملية جراحية أخرى.

يذكر أن، الفنان أحمد العوضي، كان قد أعلن مساء الجمعة، عن مرور زوجته ياسمين عبد العزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في إحدى المستشفيات، مطالبا الجميع بالدعاء لها لكي تمر من محنتها بسلام، وسرعان ما بدأ العديد من الفنانين في طلب الدعاء لياسمين، فيما أشارت تقارير صحفية أنها تعرضت إلى تلوث بكتيري أثناء إجراء عملية جراحية وهو ما أدخلها في مضاعفات صحية، تسببت في تدهور حالتها بشكل مفاجئ.

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