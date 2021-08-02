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القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية بالعراق
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب منطقة المناقيش في الكويت
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
الحكومة تنفى تداول منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية...
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
رئيس أفغانستان: الانسحاب الأمريكي المفاجئ هو السبب في تدهور الوضع الأمني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
الحكومة الإسرائيلية تصادق على الموازنة العامة بعد تأخير 3 سنوات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
رومانيا تستدعى السفير الإيرانى على خلفية هجوم بحر العرب
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:39 مساءً
تونس: محاولات المس بعلاقاتنا الخارجية عمل غير وطنى
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:39 مساءً
الصين تفرض إغلاقا جديدا بسبب تفشى متحور دلتا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:39 مساءً
روسيا تقرر زيادة حجم التدريبات العسكرية قرب حدود أفغانستان
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:39 مساءً
أخبار عالمية
رئيس أفغانستان: الانسحاب الأمريكي المفاجئ هو السبب في تدهور الوضع الأمني
أخبار عربية
القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية بالعراق
أخبار عربية
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب منطقة المناقيش في الكويت
أخبار مصرية
الحكومة تنفى تداول منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية...
أخبار مصرية
تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات
أخبار عالمية
أخبار عالمية
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
0
رئيس أفغانستان: الانسحاب الأمريكي المفاجئ هو السبب في تدهور الوضع الأمني
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
0
أخبار عالمية
الحكومة الإسرائيلية تصادق على الموازنة العامة بعد تأخير 3 سنوات
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:39 مساءً
0
أخبار عالمية
رومانيا تستدعى السفير الإيرانى على خلفية هجوم بحر العرب
اخبار الخليج
اخبار الإمارات
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:08 مساءً
0
قرقاش يتحدث عن الانقسام العربي في ذكرى احتلال الكويت
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:06 مساءً
0
اخبار اليمن
بشكل مفاجىء.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني بهذه الطريقة
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:06 مساءً
0
اخبار اليمن
في يوم ميلاد أمير المصري.. اكتشفه عمر الشريف وسر تألقه مع «هنيدي»
أخبار السعودية
أخبار السعودية
الاثنين 02 أغسطس 2021 07:19 صباحاً
0
حيزوم 3…. بقلم / حسن بن محمد
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:53 صباحاً
0
أخبار السعودية
شروط التسجيل في برنامج ريف reef المادي للمواطنين بالسعودية
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:53 صباحاً
0
أخبار السعودية
تسجيل الروضة نظام نور 1443 رابط ومواعيد تسجيل الروضات الحكومية والأهلية
أخبار مصرية
أخبار مصرية
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
0
الحكومة تنفى تداول منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية...
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:41 مساءً
0
أخبار مصرية
تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:39 مساءً
0
أخبار مصرية
جاكلين عازر تتابع رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى فى الإسكندرية
صحة
صحة
الاثنين 02 أغسطس 2021 01:40 صباحاً
0
عندك مراية مكبرة على تسريحتك؟ اعرفي ليه لازم تتخلصي منها فوراً
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:10 صباحاً
0
صحة
طريقة الفرنش توست
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:10 صباحاً
0
صحة
طريقة البرياني بالدجاج
مال وأعمال
مال وأعمال
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:24 مساءً
0
وزيرة التخطيط: 73.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة بخطة العام المالي الجديد بزيادة 72%
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:24 مساءً
0
مال وأعمال
أبو عوف تفتتح مصنع جديد لإنتاج البن بطاقة 20 ألف طن سنويا
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:24 مساءً
0
مال وأعمال
بيلرز للتطوير تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات من المرحلة الأولى بمشروع تيفاني بيزنس بارك
الرياضة
الرياضة
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:55 صباحاً
0
ما بين الغضب العارم والأداء المشرف تتفاوت أراء الجماهير بعد توديع منتخبنا المصري اولمبياد طوكيو
علوم وتكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:37 مساءً
0
أسعار العملات الرقمية اليوم.. جني أرباح يدمر بـ"بيتكوين" وأخواتها
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:36 صباحاً
0
الذكاء الاصطناعي
رغم أزمة البن العالمية.. تدشين أكبر مصنع لإنتاج القهوة في مصر
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:35 صباحاً
0
الذكاء الاصطناعي
البطالة تحصد زهور تركيا.. لا عزاء لحكومة أردوغان
فن ومشاهير
فن ومشاهير
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
0
مي شاهين معلمة شعبية في ”المماليك”
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
0
فن ومشاهير
عودة مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء بإجراءات احترازية بعد توقفه بسبب...
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
0
فن ومشاهير
برومو مسلسل الديب لـ ياسر جلال يقترب من 200 الف مشاهدة
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منوعات عامة
منوعات عامة
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:18 مساءً
0
تراند الفن: “الصحة الذهنية”.. مدافع إنجلترا يكشف كواليس معاناته في يورو 2020
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:18 مساءً
0
منوعات عامة
تراند الفن: “فاينانشيال تايمز”: أوروبا تتبنى نهج العصا والجزرة تجاه رافضي اللقاحات
الاثنين 02 أغسطس 2021 12:18 مساءً
0
منوعات عامة
تراند الفن: “أكتفي”.. سمر حمزة تسرد إنجازاتها وتلمح للاعتزال بعد وداع طوكيو
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